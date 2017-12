Des conseillers laSallois dans des postes clés

Le représentant le district Sault-Saint-Louis, Richard Deschamps, a été nommé président des Finances et l’Administration. «C’est une commission très importante et stratégique, car elle étudie tous les budgets de la Ville qui s’élèvent à plus de 5 milliards de dollars», explique l’élu.

M. Deschamps et son équipe formuleront notamment des recommandations pour le Programme triennal d’immobilisation. «Mon souci principal sera de trouver un équilibre dans les investissements pour répondre aux besoins de la population, aux orientations de l’administration et pour améliorer le fonctionnement de la Ville», ajoute M. Deschamps.

Un travail qui lui demandera beaucoup de temps selon ses dires, mais qui constitue une opportunité intéressante d’apporter sa contribution. L’élu compte mettre son expérience à profit puisqu’il a 18 ans de politique à son actif et a déjà été membre de cette même commission.

Développement social

La conseillère d’arrondissement du district Sault-Saint-Louis, Nancy Blanchet, a quant à elle été nommée sur la commission sur le Développement social et la Diversité montréalaise.

«Ce nouveau mandat représente un défi puisqu’il s’agit de ma première participation», lance Mme Blanchet qui se réjouit de pouvoir contribuer à l’avancement de dossiers à l’échelle montréalaise.

L’élue a déjà travaillé sur la Table de développement social de LaSalle (TDSL) dont la mission est de regrouper les acteurs sociaux, culturels et économiques. «J’aurai plaisir à retrouver ces dossiers, j’ai très hâte de rencontrer mes collègues et d’amorcer le travail», ajoute celle qui collaborera notamment avec Sophie Thiébaut, présidente de la commission et conseillère

d’arrondissement dans le Sud-Ouest.

Économie

De son côté, la conseillère du district Cecil-P.-Newman, Lise Zarac, siègera sur la commission sur le Développement économique et urbain et l’Habitation.

Mme Zarac a été quelque peu surprise d’être nommée puisqu’elle a davantage été impliquée dans le milieu social qu’économique. «J’aime apprendre et je possède quand même de l’expérience en urbanisme et en habitation», indique-t-elle.

En tant que citoyenne engagée, elle avait participé au comité consultatif d’urbanisme ainsi qu’au conseil d’administration des Habitations les Trinitaires.

La mairesse de LaSalle, Manon Barbe, accueille favorablement les nominations, considérant que les candidats choisis pour faire partie de son équipe ont tous l’expérience et l’expertise nécessaires pour mener à bien les dossiers.