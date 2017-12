La forêt thérapeuthique

La LaSalloise Sylvie Brossard est guide d’une marche en forêt plutôt atypique, le Shinrin Yoku. Cette pratique issue de la culture japonaise consiste à se reconnecter à la nature en faisant appel à ses cinq sens.

Le Shinrin Yoku, qui signifie littéralement bain de forêt médicinal, est une pratique anti-stress née au Japon, qui consiste à puiser de l’énergie et retrouver des sensations de bien-être en rentrant en symbiose avec les éléments naturels.

«Ce n’est pas une épreuve d’endurance ou d’effort physique, mais une invitation à retrouver un confort physique et psychologique», explique Mme Brossard.

Cette marche d’environ deux heures fait appel aux cinq sens des participants, encouragés à caresser les arbres, à prendre conscience des bruits de la forêt, des odeurs. «Je peux demander aux participants de trouver une roche ou un arbre vers lequel ils sont particulièrement attirés et d’imaginer une conversation avec», explique-t-elle.

Les marcheurs peuvent aussi être amenés à choisir un objet, telles une feuille ou une brindille, puis de s’approcher d’un plan d’eau pour l’y lancer. Ces propositions peuvent paraître absurdes aux yeux des non-initiés, mais représentent le point de départ d’une réflexion selon Mme Brossard.

«Je questionne les gens sur une pensée ou une personne qu’ils ont envie de laisser partir, raconte la guide. Cela peut matérialiser un véritable lâcher-prise chez les personnes en deuil.»

L’expérience se conclut en un cercle de parole, inspiré de la tradition autochtone, où chacun se passe un bâton à tour de rôle afin de discuter de ses ressentis.

Bienfaits

«Moi, je ne suis que la guide. C’est la nature qui est la thérapeute», lance Mme Brossard.

Plusieurs études ont démontré les bienfaits de cette pratique sur la pression artérielle, le rythme cardiaque ou encore sur le taux de cortisol, l’hormone de stress. Cela est notamment dû à la présence de phytoncides, des substances émises par certaines plantes présentes que l’on respire en forêt.

Professeure de français au Cégep André-Laurendeau, Mme Brossard est une amoureuse de la nature. «Je ressentais déjà cette connexion à la forêt, mais je trouvais que la randonnée allait trop vite pour en prendre conscience», dit-elle.

Cet été, elle a décidé de suivre une formation donnée par l’Association of nature and forest therapy (ANFT), après avoir rencontré la fondatrice de Shinrin Yoku Québec, Bernadette Rey.

Les deux femmes guideront le prochain bain de forêt au refuge faunique Marguerite d’Youville sur l’Île Saint-Bernard à Châteauguay, le 16 décembre.

Mme Brossard prévoit d’autres marches au parc Angrignon et au parc des Rapides, entre autres.

Naissance du Shinrin Yoku

L’Agence des forêts du Japon a crée le mouvement des «bains de forêts» en 1982 pour inciter les citoyens à une meilleure hygiène de vie. Aujourd’hui, le Shinrin Yoku est officiellement reconnu par le corps médicinal japonais et tend à se démocratiser dans d’autres pays.

Plus d’infos

Shinrin yoku Montréal