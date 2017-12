La gentillesse récompensée

Le chauffeur d’autobus Michel Robertson, reconnu pour distribuer des chocolats notamment à Pâques, a été honoré pour sa courtoisie et son service à la clientèle au sein de la Société de Transport de Montréal (STM).

M. Robertson aime son métier et surtout servir comme il voudrait être traité, ce que les gens apprécient. Parmi les 3800 chauffeurs de la STM, c’est lui qui a obtenu le plus grand nombre de félicitations documentées.

«C’est avant tout pour moi que j’agis de cette façon, c’est très gratifiant et j’ai beaucoup de bons retours», raconte Michel Robertson.

Une plaque lui a été décernée. Il s’agit d’un article portant sur lui réalisé par TC Media, sous la plume de Marilyne Demers, laminée et signée du directeur général de la STM, Luc Tremblay ainsi que du directeur des opérations, François Tremblay.

«Le texte a eu beaucoup d’impact dans l’entreprise et au sein de la communauté», ajoute M. Robertson, qui a été ému par la présence de ses collègues lors de la remise au Centre de Transport de LaSalle, le 7 décembre.

Reconnaissance

Même s’il travaille à la STM depuis seulement un an, Michel Robertson commence à être reconnu par les usagers des transports en commun. «Des clients se rappellent d’avoir reçu un bonbon ou un chocolat au cours de l’année, ils me redonnent beaucoup en sourires et en remerciements», dit-il.

Si certaines journées ne sont pas faciles sur les routes, le conducteur d’autobus estime que c’est à chacun de faire son propre bonheur. «On vit dans un monde où il y a beaucoup de stress. Ça prend des petits gestes tout simples pour égayer la journée de quelqu’un», lance-t-il.

Il se réjouit d’ailleurs des 24 années qu’il lui reste avant la retraite. «Ce n’est que le début. Je ne veux pas perdre cette énergie, indique-t-il. J’aurais presque le goût de décorer mon autobus ou de me déguiser en père Noël.»

Les utilisateurs de ses lignes ne sont pas au bout de leurs surprises.

66

La STM a reconnu le travail de 66 employés cette année

selon la qualité du dossier de conduite, du service à la clientèle

ou encore des actes méritoires comme le civisme et la bravoure.