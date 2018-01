Des LaSallois allumés

Des LaSallois mettent du cœur à l’ouvrage pour illuminer leurs maisons durant la période des fêtes. Des plus sobres aux plus impressionnants, tous ont pour but de perpétuer la magie de Noël.

«J’aime décorer à l’extérieur pour le temps des fêtes, car j’apprécie la réaction des gens, surtout les enfants», explique Ann Butts, qui reçoit des messages, des cartes et des photos dans sa boîte aux lettres.

Des rennes, des bonhommes de neiges et traîneaux ornent le jardin enneigé de la résidente de la 39e Avenue. «Lorsque le temps le permet, ça prend deux fins de semaine pour installer le gros des décorations», ajoute-t-elle.

De son côté, Chantal Geoffroy veut contribuer à la magie de Noël. «J’aime l’ambiance des fêtes», raconte la LaSalloise dont la maison, située sur Terrasse des Rapides, brille de mille feux dans les tons bleutés.

Ailis Rego et sa famille habitent à LaSalle depuis 2009. Ils ont installé deux anges dorés de chaque côté de leur porte d’entrée, sur la rue Jean-Brillon. «Cela nous a pris plusieurs heures pour décorer, lance-t-elle. Nous sommes catholiques et voulons montrer la vraie signification de Noël.»

Recyclage

Raymond Legault, qui habite sur la 1ère Avenue, a une méthode toute particulière pour embellir sa demeure depuis plus de 20 ans.

Toutes les décorations sont constituées d’objets qu’il récupère, répare et recycle. «Les gens arrêtent vraiment pour venir voir, explique son fils Cédric Legault. Cette année, il a même créé un magasin général.»

Raymond Legault s’occupe chaque jour de ses créations, depuis deux semaines. «C’est un patenteux, il aime ça et il est très habile de ses mains», ajoute son fils, précisant que son père ne se rend pas compte du travail incroyable qu’il accomplit.

Concours

Chaque année, l’arrondissement invite les résidents à participer à un concours de décorations de Noël sur Facebook.

Cinq gagnants sont choisis par les membres du comité d’embellissement. Les LaSallois ont aussi pu voter pour leur décor favori en cliquant «J’aime» sur les photos qu’ils préféraient durant les dernières semaines.

Les plus populaires reçoivent un chèque-cadeau du Carrefour Angrignon.

Gagnants

• Ann Butts, 39e Avenue (Coup de coeur des LaSallois)

• Sylvain Vachon, rue Radisson

• Ailis Rego, Jean-Brillon

• Chantal Geoffroy, Terrasse des Rapides

• Steven Laperriere, avenue Orchard