Éric Raymond, entraîneur des gardiens du Boomerang, a été sélectionné pour accompagner l’équipe junior canadienne lors du Championnat du monde junior de hockey sur glace.

«C’est un peu le Disney World du hockey junior», lance M. Raymond qui a côtoyé, pendant près d’un mois, une équipe d’encadrement constituée d’experts de ce sport.

Pour l’entraîneur, qui s’est fait approcher par l’organisation de l’équipe junior canadienne, il était difficile de refuser une telle offre. «C’est flatteur et ce n’est pas tous les jours que tu peux être entraîneur pour l’équipe de ton pays. J’ai accepté la mission pour le challenge et l’amour du sport», ajoute-t-il.

Mission réussie, puisque l’équipe junior canadienne a remporté sa 17<V>e<V> médaille d’or lors du championnat du monde avec un pointage de 3-1 contre la Suède, lors de la finale qui s’est tenue aux États-Unis, le 5 janvier.

«Tous les éléments étaient en place pour que les joueurs performent, tout est pensé longtemps avant que le tournoi commence et le staff était incroyable», raconte-t-il.

M. Raymond a dû adapter quelque peu sa manière d’entraîner les gardiens pour l’occasion. «Je n’étais pas là en développement, il fallait tabler sur la performance au court terme tout en gardant les joueurs dans leur zone de confort, explique-t-il. Il a fallu encadrer davantage et préparer pour performer autant côté mental et que dans l’exécution.»

Curriculum

M. Raymond est impliqué depuis dix ans auprès des gardiens de but dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et depuis huit ans avec le Boomerang du cégep André-Laurendeau.

Claude Morin, le responsable des sports au Cégep André-Laurendeau espère pouvoir garder M. Raymond longtemps, mais sait qu’éventuellement il pourrait faire le saut avec une équipe de la ligue nationale.

«C’est un excellent entraîneur de gardiens de but et sa nomination avec l’équipe canadienne junior le démontre. Il apporte beaucoup à nos jeunes gardiens par son enseignement et son vaste bagage d’expériences.»

Résident de Blainville, Éric Raymond est aussi entraîneur des gardiens juniors des Mooseheads d’Halifax, des Rangers de New York et de l’équipe de l’Université McGill.