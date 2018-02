Vivez la fête Kleztory

Certains disent qu’ils sont l’un des meilleurs groupes de musique klezmer au monde. Les membres de ce quintette québécois seront bientôt en spectacle au Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux.

La musique klezmer existe depuis le 18e siècle. Elle origine des fêtes juives de l’Europe de l’Est qui a évolué hors frontières. Avec les accordéons, les violons et les cymbalums, le groupe Kleztory s’est donné comme mission de la popularisé au Québec et partout dans le monde.

Klezmer Fever

Depuis leur création en 2000, Kleztory a donné plus de 800 spectacles ici et ailleurs, notamment aux États-Unis, au Mexique, en Chine et en Roumanie. En septembre, ils feront une tournée de spectacles en Norvège, Angleterre et Irlande.

Ils ont mis sur le marché quatre albums, dont l’un d’eux a mérité le prix Opus 2007 du meilleur disque jazz/musique du monde au Québec. En 2012, le groupe a participé au prestigieux festival international de musique juive à Amsterdam où ils ont remporté le prix Furth pour la musique klezmer.

Les membres de Kleztory, Airat Ichmouratov (clarinette), Elvira Misbakhova (violon), Mark Peetsma (contrebasse), Mélanie Bergeron (accordéon) et Dany Nicolas (guitare) seront en spectacle le samedi 10 février, 20h, au Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux.

Pour plus d’infos

Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux

Site web du groupe