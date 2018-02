Que faire pendant la relâche ?

Pendant la relâche du 5 au 9 mars, les jeunes laSallois auront l’embarras du choix pour s’occuper sans avoir à quitter l’arrondissement.

Deux événements seront présentés au centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, dont un film pour enfants, Phatom Boy, le 6 mars, à 14h.

Le grenier des Molinari, un concert théâtre des Jeunesses musicales du Canada se produira le 8 mars à 10h.

Baignade et patinage

Au Complexe aquatique Michel-Leduc, le bassin récréatif sera ouvert à tous dès 9h jusqu’à 20h55. Le bassin 25m peu profond sera accessible dès 10h et jusqu’à 20h55 également. Quant au bassin 25m profond, il restera ouvert de 11h à 16h55.

Les amateurs de patinage auront accès au Centre sportif Dollard-St-Laurent les 5, 7 et 9 mars et à l’Aréna Jacques-Lemaire les 6 et 8 mars, de 14h à 15h30.

Les enfants de 8-12 ans pourront pratique le hockey libre le 8 mars de 15h30 à 16h30.

Les horaires de la patinoire Bleu blanc bouge du parc Hayward seront indiqués sur le site web de l’arrondissement.

Octogone

À la Bibliothèque de l’Octogone, de nombreuses activités sont prévues. Parmi elles, plusieurs ateliers de bricolage sont au programme les 5, 6, 7 et 8 mars sur des thèmes aussi variés que les Pokémon ou les olympiades.

Un atelier scientifique avec les Neurones Atomiques sera aussi proposé aux 6 à 12 ans, sur le thème des réactions chimiques, le 8 mars, à 13h30.

Un spectacle, La Pirate et le Dauphin, pour les enfants âgés de 3 à 7 ans sera présenté le 6 mars, à 14h.

Des laissez-passer sont obligatoires pour toutes les activités et disponibles à compter du 15 février sur présentation de la carte Accès-services LaSalle de l’enfant.

Camps de jour

L’organisme Héritage Laurentien organise un camp d’hiver «Nature et Plein Air» pour les enfants de 7 à 14 ans du 5 au 9 mars, au parc des Rapides et au chalet du parc Raymond.

Pour ceux qui souhaitent s’initier à la gymnastique, le club Jeune Aire propose aussi son camp de jour au Centre sportif Dollard-St-Laurent pour les 6 à 12 ans.

L’École Julie Lemieux, située à Ville-Émard, offre une journée pour les passionnés de la danse de 8 à 16 ans, le mardi 6 mars de 9h à 20h.

Au programme: étirements au sol, yoga, acro jazz, ballet classique, hip-hop, contemporain, claquette, relaxation, repas et soirée spéciale.

L’école de danse se transformera en cinéma pour visionner la comédie musicale Cats. Des matelas gonflables seront installés et des friandises, popcorn et breuvages seront servis.

L’inscription doit se faire au plus tard le 10 février au 514 761-3100.

La Maison des jeunes de LaSalle, la Bicoque, sera ouverte de 15h à 20h30 pendant toute la semaine.