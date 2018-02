Canaliser ses émotions

Les LaSallois sujets aux insomnies et à l’émotivité durant les périodes de pleine lune pourront tenter d’y remédier, grâce à un cours de yoga antistress proposé au Studio Yoga Grind.

«Lors de la pleine lune, nous sommes influencés de la même manière que les marées, explique la résidente de Lachine et professeure de yoga, Véronique Chartré. L’eau qu’on a dans le corps monte au niveau du cœur et de la tête, on est plus agités, car cela trouble le système nerveux.»

Dans le yin yoga, la lune est aussi symbole d’harmonie, de calme et d’introspection. «La lune peut aussi être très bénéfique s’il l’on sait gérer son influence lors des différentes phases.

L’objectif du cours est d’arriver à être maître de soi-même», ajoute Mme Chartré.

Les participants de la séance seront ainsi invités à pratiquer la respiration et la méditation pour apprendre à mieux canaliser leurs émotions et à calmer les agitations.

Le hatha yoga sera d’abord enseigné, afin de maitriser les postures de base, puis la professeure passera progressivement au yin yoga, plus relaxant. «Dans le yin, on garde les postures un peu plus longtemps, on est obligé de se concentrer sur son équilibre», ajoute-t-elle.

Les postures pratiquées seront douces, centrées dans le haut du corps avec des étirements vers l’arrière. «Pour se relaxer et retrouver de la confiance en soi, il faut travailler l’ouverture des épaules et de la cage thoracique», précise-t-elle.

La séance débutera par un moment d’observation de la pleine lune, tisane en main, et s’achèvera par de la méditation antistress. «Les gens ne sont pas assis, mais couchés, les pieds suspendus, pour maximiser la relaxation», dit-elle.

Mme Chartré a été formée par Hervé Blondon de l’école traditionnelle Satyam et certifiée par la Fédération francophone internationale de yoga. Elle a fondé son entreprise Teso Bien-être, en partenariat avec le magasin MEC Marché Centrale.

Le 2 mars à 20h au 7560B, rue Centrale à LaSalle.