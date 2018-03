Dépôt de neige temporaire et pollué

Dépôts à Montréal

Le site de l’Autoroute 13 et celui de la 46e avenue ont été fermés et cinq sont à plus de 85 % de taux de remplissage, sur les 11 sites de surface dont dispose la Ville.

Le site Angrignon à LaSalle, est à plus de 70 % de sa capacité. D’une superficie de 95 000 mètres carrés, il est le plus important à Montréal.