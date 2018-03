Cure de jeunesse pour L’Octogone

Aménagements

• Dans l’axe nord, la lanterne urbaine s’ouvrira vers l’avenue Dollard et le Lien Vert. On y trouvera des salles de travail en groupe et un espace de lecture avec foyer. • Dans l’axe nord, la lanterne urbaine s’ouvrira vers l’avenue Dollard et le Lien Vert. On y trouvera des salles de travail en groupe et un espace de lecture avec foyer. • La lanterne pastorale abritera des aires de lecture avec vue sur le parc Félix-Leclerc et le canal Lachine. Une terrasse extérieure protégée appelée «Le Pont», offrira des espaces de contemplation avec chaises longues et hamacs ainsi que des activités telles yoga et vélos stationnaires. • Au sud-est, la lanterne communautaire donnera sur un parc public aménagé le long de l’avenue Dollard jusqu’au carrefour avec le boulevard La Vérandrye. À l’intérieur, les espaces pourront être utilisés en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque comme le café, un laboratoire culinaire dédié principalement aux ados, la salle communautaire et les services.