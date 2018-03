Quand la différence les unis

Semaine de la déficience intellectuelle

Tenue du 11 au 17 mars, elle est d’importance capitale pour sensibiliser les gens aux déficiences intellectuelles selon Mme Langevin. «Il n’y a pas si longtemps, ces gens étaient institutionnalisés, ils ne participaient pas aux actions communautaires et citoyennes», indique-t-elle.Cet événement permet d’aller à leur rencontre afin qu’ils soient reconnus en tant que citoyens à part entière et dans le but de réduire la stigmatisation.