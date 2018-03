Encourager la bonne forme

Voilà 39 ans que le club des Kilomaîtres partage sa passion de la course. Dimanche ne fera pas exception avec l’événement annuel Course et marche populaires. Les LaSallois pourront participer ou encourager les sportifs lors des épreuves de 1 km, 2 km, 5 km et 10 km.

L’événement du 25 mars sera coordonné par une centaine de bénévoles. «De nombreux étudiants laSallois viennent aussi faire leurs heures de bénévolat pour nous aider, chaque année», explique Richard Proulx, un des membres du conseil d’administration du club.

La course de 1 km est ouverte seulement aux enfants de moins de 11 ans, qui se verront remettre une tuque pour leur participation. «Deux éducateurs ont fait le tour des écoles, on veut le plus d’élèves possible, indique M. Proulx. Ça fait partie de notre mission, de promouvoir le sport auprès des jeunes.»

Pour la première fois cette année, une médaille de participation sera remise à la ligne d’arrivée à tous. «On a un peu suivi la tendance, car c’est devenu une norme dans les autres circuits», ajoute-t-il.

Selon lui, de nombreux triathloniens profitent également de l’occasion pour tester leur forme en ce début de la saison.

Environ 1500 participants sont attendus pour cette première course printanière du Circuit endurance, un regroupement de clubs indépendants.

Profits

«C’est notre activité principale de financement, nous permettant de payer les entraîneurs, la participation des jeunes à des championnats, le matériel», explique M. Proulx.

Les profits permettent également au club de rendre la course accessible à tous en offrant des programmes d’athlétisme à des coûts abordables pour les familles laSalloises.

Pour l’épreuve de marche de 5 km, 7,50 $ par personne seront versés à la Fondation de l’Hôpital de LaSalle. «On leur donne minimalement 500 $, peu importe le nombre de participants», conclut M. Proulx.

Le club bénéficie d’une subvention de 3 500 $ ainsi que de l’appui des cols blancs et cols bleus de l’arrondissement, en plus d’un prêt des équipements et des locaux de l’école Pearson Adult Career Center.

La Course et marche populaires débutera à 8h30 et se terminera vers 12h30. Certaines rues seront fermées à partir de 7h et rouvertes partiellement dès 11h15.