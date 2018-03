Deuxième compétition régionale à LaSalle

Les athlètes du club Jeune Aire ont récolté 59 médailles lors de la deuxième partie de la Jeune Aire Distinction, une compétition régionale regroupant plus d’une centaine de gymnastes âgées de 8 et 17 ans.

Chez les 8-9 ans du niveau 3 du circuit régional (CR3), Anastasia Malyugin et Sarah Bouras sont respectivement reparties avec l’or et l’argent au total des appareils.

Jeanne St-Martin, au trampoline, Michelle Janputra, au saut et Sandrine Hebert, à la poutre, ont toutes remporté une médaille d’argent. «Julien Arnaud, seul garçon du club, a aussi livré une excellente prestation au trampoline», indique Joelle Fournier, responsable des communications.

Les CR3 10-11 ans ont également été bien récompensées, avec une médaille d’or au pour Erica Pernatozzi et une médaille d’argent pour Jeanne St-Martin au trampoline.

Quant aux gymnastes de 12-13 ans, Shaina Lewis, Hannah Dane, Audrey Lapalme et Jennifer Salanon ont récolté entre 6 et 7 récompenses chacune.

De leur côté, Sarah Wakeling, Lara Uzoka, Kathleen Zang et Tina Ding, athlètes de 14 ans et plus, sont montées sur le podium à presque tous les appareils.

«46 gymnastes de 18 ans et plus s’en sont aussi donné à cœur joie, dont deux entraîneuses de Jeune Aire, Annie Brault et Judith Bernard», ajoute Mme Fournier. Au terme de la soirée, elles avaient mis la main sur cinq médailles et deux rubans.

Cheerleading

Lors du championnat de cheerleading à Shawinigan, les Mystic All Star de Jeune Air, les équipes Peach, Berry, Kiwi et Coconut ont toutes les quatre terminé première au classement de leur catégorie respective.

«Je suis très fière des performances livrées par nos athlètes», lance Jessica Ménard, coordonnatrice du secteur cheerleading. Tout le monde travaille très fort, elles méritent de tels résultats.»

Les équipes ont encore six compétitions à leur calendrier, dont le championnat national à Niagara Falls, un championnat mondial en Floride et un autre au Mexique.

À noter qu’au niveau collégial, les athlètes du Boomerang, au cégep André-Laurendeau, ont raflé le bronze lors de la compétition de cheerleading régionale du Sud-Ouest.

«Nous avons terminé 3e sur les 9 cégeps participants, nous étions donc tous très contents», indique Karine Savard, entraîneuse.

Le Boomerang participera ainsi à la compétition provinciale pour affronter les équipes gagnantes du Nord-Est.