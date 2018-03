Mesures pour protéger les élèves de Terre-des-Jeunes

La signalisation est peu respectée aux abords de l’école primaire Terre-des-Jeunes de la rue Ménard, à LaSalle. Les parents demandent donc l’ajout d’un brigadier ainsi que des mesures pour améliorer la sécurité des élèves.

«Beaucoup de gens roulent vite alors que des enfants traversent un peu partout», explique Julie Campeau, présidente du conseil d’établissement.

Une seule brigadière est en poste de l’autre côté de l’école, sur la rue Ménard. «Il en faudrait une sur la rue Robidoux, qui est beaucoup plus passante», lance Valérie Asselin, secrétaire du conseil.

Présentement, la législation empêche toute embauche de brigadier supplémentaire sur le territoire de Montréal. Ce qui veut dire que, pour ajouter un, il faut en enlever un ailleurs.

«J’ai dit à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, que ce moratoire était un non-sens», lance, Manon Barbe, son homologue de l’arrondissement LaSalle, précisant qu’il est ardu de justifier d’enlever un brigadier à n’importe quel croisement.

Joint par courriel, le cabinet de la mairesse de la Ville a indiqué qu’une rencontre privée entre la responsable de la sécurité publique et la présidente du syndicat des brigadiers avait eu lieu ce mois-ci.

«Nous ne ferons pas de commentaires comme des négociations sont en cours», a répondu l’attachée de presse, Geneviève Jutras.

Signalisation

Dans l’intervalle, Mme Barbe assure que des solutions seront mises en place pour pallier cette problématique, qui touche plusieurs écoles à Montréal.

«Le comité de circulation a été saisi du problème. On veut mettre à disposition un coffre à outils pour s’assurer de réduire la vitesse et d’augmenter la sécurité», indique-t-elle.

Il pourrait s’agir de dos d’ânes, de panneaux lumineux pour avertir de la présence de la zone scolaire ainsi que d’une traverse devant l’école.

«Les mesures d’apaisement de la circulation doivent être proposées aux élus dans les prochains mois. S’ils donnent leur feu vert, elles seraient certainement en place pour la rentrée de septembre», indique le directeur d’arrondissement adjoint, Pierre Dupuis.

Accès à l’école

Le commandant du poste de quartier (PDQ) 13, Patrick Lavallée, est aussi d’avis qu’un brigadier supplémentaire serait nécessaire. Toutefois, l’accessibilité aux écoles le matin est aussi un enjeu selon lui, alors que les enfants n’y sont pas autorisés avant la première cloche et doivent souvent attendre sur le trottoir.

«Leurs parents les attendent au-delà des cinq minutes autorisées dans les débarcadères, donc les autres stationnent en double et cela crée une congestion», affirme-t-il.

Depuis quelques semaines, la directrice Andréanne Chagnon tente toutefois de trouver des solutions. «On accepte les enfants plus tôt et on a délimité une aire d’attente dans la cour avec des cônes orange», explique-t-elle.

Mme Chagnon précise que l’école a vu sa clientèle pratiquement doubler au cours des dernières années, entraînant un fort achalandage de véhicules sur la rue Robidoux.

«On a essayé d’avoir un Trottibus, mais le taux de réponse était insuffisant. On envoie régulièrement des rappels des bons comportements à suivre», ajoute-t-elle.

De leur côté, les agents du PDQ13 ont fait de la prévention auprès des parents. «Nous avons aussi émis quelques constats et on commence à voir des résultats», indique le commandant Lavallée.

Même si des citoyens continuent à enfreindre le règlement, Julie Campeau se félicite des initiatives prises par l’école, le SPVM et l’arrondissement, en espérant que la situation sera réglée pour la prochaine rentrée.