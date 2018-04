L’avenue Dollard en travaux cet été

Les travaux de revitalisation de l’avenue Dollard, à LaSalle, continueront cet été, cette fois-ci entre les rues Jean-Brillon et Salley. L’objectif est de rendre cette artère commerciale plus conviviale pour les piétons et plus sécuritaire pour les automobilistes.

Il s’agira, pour l’arrondissement, d’harmoniser ce tronçon avec celui qui a été reconstruit entre Gloria et Jean-Brillon, en 2016.

La portion de route concernée présente certains problèmes qui ont été ciblés, notamment la désuétude des bacs à fleurs, la non-conformité des feux de circulation sur Dollard et Salley ou encore les lampadaires âgés de 20 ans.

Le remplacement de ce mobilier urbain est ainsi prévu, de même que la plantation d’arbres et l’installation de nouveaux aménagements paysagers pour contribuer à la réduction des îlots de chaleur.

Les trottoirs et l’asphalte seront aussi refaits. Pour améliorer la sécurité des piétons, la signalisation des seuils et intersections sera modifiée.

Par ailleurs, des tests seront effectués afin d’évaluer une possible contamination des sols et ainsi déterminer les besoins de réfection des fondations.

Les travaux de l’avenue Dollard sont réalisés dans le cadre du programme de réfection routière 2018-2020 de la Ville de Montréal qui en assumera les coûts. Un budget préliminaire estimé à 1,5 M$ est prévu. Il sera sujet à modification après l’octroi du contrat. Un appel d’offres est présentement en cours.