Des couleurs à Cavelier-de-LaSalle

Rénovations

Cette année, la direction a questionné les étudiants et les professeurs quant à leur satisfaction et au climat à l'école. «On a eu de très bons résultats, sauf en ce qui concerne l'aménagement physique des lieux», explique le directeur Alain Lavoie, qui en a fait une priorité et a accepté tout de suite le projet de Mme Brault. Un agrandissement de l'école est aussi prévu pour l'année prochaine. Il s'agira de maximiser les espaces de lumière et de verdure.