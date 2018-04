La communauté laSalloise en deuil

L’entraîneur-chef du club des Kilomaîtres junior, Mike Strange, est décédé le 6 avril d’une crise cardiaque. La profonde tristesse de la perte de cet homme de 62 ans, qualifié de dévoué et passionné, a été exprimée dans d’innombrables messages sur les réseaux sociaux.

«Sa présence, sa personnalité, sa générosité et son sens de l’humour nous manqueront énormément, Mike était l’âme et le cœur de notre club. Ses athlètes étaient ses enfants et il n’y avait rien de trop beau pour eux», peut-on lire sur la page Facebook du club de course de LaSalle.

Il a été entraîneur bénévole pendant plus de 30 ans au sein de l’organisation d’athlétisme, dont il a été vice-président et président. En 2001, il a fondé la branche junior pour les enfants de 6 à 18 ans recrutés dans les écoles de LaSalle.

M. Strange a d’ailleurs reçu, en 2010, un Moulin d’or de la part de l’arrondissement pour souligner son engagement bénévole et sa générosité exceptionnels. «LaSalle a perdu un citoyen, un bénévole et un entraîneur dévoué. Il était ce type de bénévole qui ne comptait pas ses heures et se consacrait entièrement à son sport et ses athlètes», témoigne la mairesse, Manon Barbe.

L’enseignant retraité siégeait aussi sur le conseil d’administration de la maison des jeunes La Bicoque depuis l’été dernier.

«Nos jeunes perdent un coach, un mentor et une figure paternelle importante. À travers ces jeunes qui ont eu la chance d’évoluer avec lui, il nous laisse un héritage inestimable», indique le directeur, Sébastien Babeux.

Parcours

Diplômé de l’Université McGill en éducation physique, Mike Strange a été enseignant à la Commission scolaire Lester B. Pearson pendant plus de 35 ans, notamment dans plusieurs écoles primaires laSalloises.

Il s’est forgé au fil des ans une solide réputation dans le milieu de l’athlétisme de la province, développant des jeunes dans plusieurs disciplines qui ont pris part aux Jeux du Québec, ceux de Montréal et à plusieurs autres compétitions nationales.

Il a notamment initié la sprinteuse DeOndra Green, médaillée d’or aux Jeux du Canada l’été dernier.

M. Strange était également le codirecteur de la Course et marche populaires de LaSalle, qui fait partie du Circuit Endurance du Grand Montréal.

Il laisse dans le deuil son épouse Gail Samoluk, ainsi que sa fille Parfaite. La famille recevra les condoléances le dimanche 15 avril ainsi que le lendemain au salon funéraire J.J. Cardinal sur le chemin Bord-du-Lac-Lakeshore, à Dorval. Les funérailles seront célébrées à Cowansville à une date ultérieure.