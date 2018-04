À la tête de Concertation Montréal

Participer à l’évolution

Étudiante en gestion philanthropique à l'Université de Montréal, Ericka Alneus siège sur les CA de la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville, du Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants et du Conseil de presse du Québec.«Les organisations qui ne se fient pas à la diversité signent leur arrêt de mort, c'est comme refuser de faire partie de l'évolution», dit-elle.Selon la jeune femme d'origine haïtienne, il est nécessaire d'être passionné par la cause que l'organisme défend pour faire partie du CA. «Ce sont de vraies responsabilités, pas juste de la présence.»Sa participation représente une chance inestimable qui lui permet de côtoyer des personnes inspirantes comme Payam Eslami, qui a été président et cofondateur de la Chambre de commerce de la communauté iranienne du Québec, ou Radouan Torkmani, vice-président de la Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec et administrateur de l'Association canadienne des Nations Unies pour le Grand Montréal.