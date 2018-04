Victoire du Boomerang au rugby

Fondation des Canadiens pour l’enfance

Depuis sa création en août 2000, elle a remis plus de 27 M$ à 755 organismes œuvrant pour le bien-être des enfants les plus vulnérables à travers le Québec.La Fondation réalise son mandat par la mise en œuvre du programme Bleu Blanc Bouge, qui consiste à construire des patinoires communautaires réfrigérées et multisports.Elle octroie aussi un soutien financier à des organismes dont les projets et les programmes permettent aux enfants défavorisés d’adopter de saines habitudes de vie en étant plus actifs.