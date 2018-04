L’ancienne station de pompage transformée

L’ancienne station de pompage, située près de la piste cyclable, à l’angle du boulevard LaSalle et de l’avenue Dupras, sera restaurée et transformée en belvédère.

Les travaux ont pour objectif d’offrir aux cyclistes et aux piétons un point de vue sécuritaire sur le fleuve.

Les quatre murs de l’ancienne station seront enlevés, le toit et la dalle seront entièrement refaits et des piliers seront aménagés sur chaque coin. Un garde-corps et du nouveau mobilier seront installés, tandis que l’éclairage sera également revu.

Les Entreprises J. Piccioni de Saint-Laurent ont obtenu le contrat pour un montant de 517 000 $. Les travaux devraient débuter le 15 août et se poursuivre jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Abandonnée depuis plusieurs années, l’ancienne station était reliée à l’usine de fabrication et de distribution de médicaments Burroughs Wellcome, édifice maintenant occupé par la mairie d’arrondissement.

La Ville de LaSalle a fait l’acquisition de l’immeuble en 1983, après le déménagement de la pharmaceutique britannique.

Le service des loisirs et de la culture, ainsi que plusieurs organismes sans but lucratif ont pignon sur rue dans l’édifice datant de 1930.