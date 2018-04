Prévenir les chutes

Au Québec, les chutes constituent la principale cause de blessures chez les aînés. Il est possible de les prévenir grâce au programme intégré d’équilibre dynamique (PIED), destiné aux LaSallois de plus de 50 ans et dispensé au Centre du Vieux Moulin.

Plusieurs exercices physiques sont proposés pour une durée de trois mois afin d’améliorer l’équilibre, la force des jambes, la flexibilité des chevilles, la densité osseuse et la capacité à se relever du sol.

Des mouvements à faire chez soi sont également suggérés aux participants pour appliquer les connaissances acquises en groupe et développer des comportements plus sécuritaires dans la rue autant qu’à la maison.

Pour la directrice Hélène Lapierre, préserver l’autonomie de la clientèle le plus longtemps possible est l’objectif de ce programme. «La clientèle vieillissante est plus à risque et les incidents sont souvent plus graves», indique-t-elle.

Une évaluation de l’état de santé est nécessaire pour suivre les ateliers, puisque certains exercices intensifs ne conviennent pas à des aînés à l’équilibre trop précaire ou qui présentent des problèmes pouvant être aggravés.

Le projet est financé par le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l’Ouest-de-l’Île de Montréal (CIUSS) et est une initiative du Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) datant de 2004.

Les lundis et mercredi en matinée et débute au 30 avril 2018. Inscription gratuite. Plus d’infos au 514-364-1541.

1 sur 5

Au Québec, près d’un aîné sur cinq vivant à domicile a rapporté avoir fait une chute au cours des 12 mois précédant une enquête de Statistiques Canada. Cette proportion augmentait avec l’âge et était plus élevée chez les femmes que chez les hommes.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), la prévention des maladies chroniques ainsi que la promotion des saines habitudes de vie sont à considérer afin de réduire les lourdes conséquences sur la qualité de vie des aînés et diminuer le fardeau économique associé à cette problématique.