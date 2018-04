Nouveau visage pour Réno-Dépôt

L’ancien hockeyeur professionnel et animateur Dave Morissette est devenu le nouveau porte-parole de l’entreprise Réno-Dépôt. La chaîne de rénovation, dont l’une des succursales est située sur la rue Lapierre, à LaSalle, fête ses 25 ans.

Réno-Dépôt est une marque forte que j’apprécie énormément, et ceux qui me connaissent savent que je suis un adepte de travaux de rénovation. Ce partenariat était donc tout naturel», lance Dave Morissette.

Il incarne les valeurs de la bannière appartenant à Lowe’s Canada selon le vice-président des grandes surfaces Guy Beaumier. «Dave est un gars de terrain et sait surmonter les obstacles pour réaliser ses projets», indique-t-il.

Originaire de Baie-Comeau, Dave Morissette a porté les couleurs des Canadiens de Montréal de 1998 à 2000. Après sa retraite, l’ancien no 36 est devenu analyste sportif et collaborateur régulier à la télévision et à la radio.

Il mène aujourd’hui la barre de l’émission portant son nom à TVA Sport après les parties du Tricolore. Il collabore aussi à Salut Bonjour!, ainsi qu’au TVA Nouvelles.

M. Morissette est lauréat de six trophées Artis.

Réno-Dépôt

Fondée en 1993, l’entreprise qui était propriété de Rona, est passé aux mains de Lowe’s, compagnie de rénovation résidentielle dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec.

Réno-Dépôt exploite 22 magasins à travers le pays.