Succès pour la seconde édition du Black Tie

La Fondation de l’hôpital LaSalle a récolté 107 560$, lors de la seconde édition du bal Black Tie. Cette somme sera dédiée au département de médecine spécialisée en gastroentérologie.

De nombreux donateurs étaient présents lors de l’événement mis sur pied l’année dernière, dans le but d’augmenter sa visibilité au sein de la communauté montréalaise.

La soirée, qui a eu lieu le 27 avril au Ritz-Carlton de Montréal, était animée par l’orchestre The Showmen. Elle a réuni 250 convives, dont des médecins, des chefs d’entreprise ainsi que des personnalités politiques.

«C’était encore un grand succès cette année. On a vraiment eu un bel appui et le monde était ravi», estime le président de la fondation, Luciano Di Sante.

Le président-directeur général de la compagnie de camionnage Fuel Transport, Robert Piccioni, a assuré la présidence d’honneur. «On a décidé de donner cette opportunité à des gens locaux, explique M. Di Sante. Cette compagnie laSalloise est en pleine croissance et est très innovatrice.»

Au cours de la soirée, la Brasserie Labbatt, les Constructions Gino Melatti ainsi que les Caisses Desjardins ont été nommés ambassadeurs. Cette distinction est une preuve de reconnaissance pour leur implication.

Bénéfices

Les profits amassés pendant la soirée permettront l’acquisition d’un appareil qui servira à la technique d’Argon, au montant de 305 000$, et permettra de traiter les patients directement sur place au lieu de les transférer ailleurs.

Cette méthode consiste à réaliser l’hémostase, l’arrêt de l’hémorragie, de manière plus sécuritaire et efficace puisqu’elle diminue le risque de perforation et de récidives.

En 2017, la Fondation avait récolté 100 000$ pour l’amélioration du système d’échographies obstétricales et gynécologiques.

La Fondation

La Fondation de l’Hôpital LaSalle a été créée en 1979 pour offrir davantage de services et d’équipements médicaux et améliorer ainsi la qualité de vie des personnes qui fréquentent l’établissement.

Plusieurs activités sont organisées dans la communauté laSalloise à son profit, comme le tournoi de golf annuel, la journée «Fondation» tenue par le LaSalle Drive-In ou l’activité d’emballage de cadeaux de Noël, au Carrefour Angrignon.