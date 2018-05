Nouveau magasin Old Navy à LaSalle

La bannière Old Navy s’implante à LaSalle. La filiale du détaillant Gap a ouvert une succursale au Carrefour Angrignon qui s’étend sur près de 1200 m2.

Elle s’ajoute aux trois autres magasins sur l’île de Montréal, situés au centre-ville, dans Ahuntsic-Cartierville ainsi qu’à Pointe-Claire.

Une boutique a été inaugurée le même jour à Edmonton, en Alberta, tandis qu’une troisième est prévue pour la mi-juin à Toronto, en Ontario.

Ce déploiement s’inscrit dans la stratégie triennale du groupe qui vise à lancer 270 nouveaux magasins Athleta, magasins d’usine Gap et Banana Republic dans le monde entier. L’entreprise prévoit aussi ouvrir une soixantaine de nouvelles boutiques Old Navy en Amérique du Nord, cette année.

«Nous croyons que ce que nous offrons au marché canadien est spécial et unique et nous sommes impatients d’accueillir les clients, qui pourront avoir du plaisir et trouver des vêtements à la mode pour toute la famille à nos nouveaux emplacements», a déclaré Sonia Syngal, présidente et chef de la direction d’Old Navy.

Old Navy souhaite aussi rénover 150 magasins de son groupe, situés pour la majorité dans des centres commerciaux au Canada et au Mexique, où la fréquentation des centres commerciaux est populaire.

Entreprise

Gap est présent dans plus de 90 pays par l’intermédiaire de boutiques exploitées par l’entreprise, de magasins franchisés et de sites de cybercommerce. La compagnie fait état de ventes nettes s’établissant à 15,9 milliards $ pour l’exercice financier 2017.

Sa filiale Old Navy est une marque internationale de vêtements et d’accessoires fondée en 1994, avec 1000 succursales.