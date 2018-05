Terre-des-Jeunes: Inauguration de l’agrandissement

Travaux

L'agrandissement au coût de 8 M$ a permis d'accueillir 200 élèves de plus à la rentrée.«On vient de terminer une année de rodage, où on a dû revoir l'optimisation de toutes nos pratiques», lance la directrice, Andréanne Chagnon, qui a remercié les parents, le personnel et tous ses collègues pour leur adaptation et leur patience. La présidente de la CSMB, Diane Lamarche-Venne a souligné l'importance de cet ajout dans un contexte de croissance démographique significative. «On accueille environ une cinquantaine de nouveaux élèves par semaine depuis septembre sur le territoire de la commission, indique-t-elle. Cela équivaut à une école primaire chaque deux mois.» Mme Chagnon et Mme Lamarche-Venne ont également eu une pensée pour Frédérick Urpesz, l'ancien directeur, qui avait lancé l'idée de l'agrandissement. Il s'agit de la première rénovation d'envergure pour l'école Terre-des-Jeunes construite en 1971.