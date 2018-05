Favoriser l’accessibilité universelle

Deux parcs de LaSalle seront rénovés afin d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Pour réaliser ces travaux, l’arrondissement a reçu une subvention de la Ville de Montréal de 600 000$, dans le cadre du programme Municipalité amie des aînés (MADA).

Pour favoriser leur autonomie et leurs déplacements dans le parc riverain de l’arrondissement, la construction de 3km de sentiers ainsi que l’ajout de 25 nouveaux bancs, supports à vélos et poubelles sont prévus entre le chemin du Musée et la 31e Avenue.

Une nouvelle signalisation piétonnière sera également installée afin d’identifier les rues à proximité alors que dans certaines sections du parc, la distance entre le sentier et le boulevard LaSalle est assez importante.

Présentement, une piste cyclable de 1,5 m de large s’étend dans le parc, ne permettant pas un usage multifonctionnel. Par ailleurs, les autres sentiers construits il y a de nombreuses années par l’arrondissement sont aujourd’hui désuets.

Ces travaux, d’un montant de 350 000$, devraient débuter à l’automne.

Parcours éducatif

Un lien piétonnier verra aussi le jour entre la bibliothèque L’Octogone et le parc Parent, derrière le Centre sportif Dollard-St-Laurent. Les travaux de 250 000 $ sont prévus pour septembre 2020.

Il permettra d’inciter les aînés aux déplacements actifs et aux exercices physiques. «Nous envisageons également d’installer des panneaux éducatifs proposant à la clientèle aînée des exercices, du mobilier urbain adapté et de l’éclairage», indique Caroline Elliott, chargée de communication.

Il s’agit de la deuxième phase du projet d’aire d’exercice dans le parc Parent, dont les travaux devraient débuter cette année. Des vélos stationnaires, une barre d’étirement ainsi que trois autres modules doivent y être installés.

Les sentiers existants seront par ailleurs rénovés.

«L’aménagement de ces sentiers facilitera enfin l’accès de tous les LaSallois et les visiteurs à ces lieux très prisés que sont le bord de l’eau ainsi que les parcs liant la bibliothèque L’Octogone, l’aire de jeux de l’Aquaciel et le centre sportif Dollard-St-Laurent», estime Manon Barbe, mairesse de l’arrondissement.