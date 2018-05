La patrouille bleue en mission

Pour la neuvième année consécutive, un groupe de 21 étudiants en environnement sillonnera Montréal, pour sensibiliser la population à l’importance d’économiser l’eau potable. Un patrouilleur bleu sera présent dans LaSalle durant tout le mois de mai.

«L’eau est une ressource vitale et précieuse, indique Nicolas Montpetit, directeur général du Regroupement des éco-quartiers. En ayant une consommation plus responsable, en étant mieux informés sur le cycle de l’eau, les Montréalais peuvent participer concrètement à la protéger.»

Coordonnée par le Regroupement des éco-quartiers (REQ), cette patrouille bleue fera des tournées de porte-à-porte. «Les gens qui n’ont pas un bon comportement dans leur gestion de l’eau seront ciblés, explique le coordonnateur de l’Éco-quartier LaSalle, Lucas Gonzaga. Par exemple, un citoyen qui utilise un système d’arrosage automatique.»

Les jeunes enseigneront ainsi les bonnes méthodes d’arrosage pendant les journées chaudes de l’été et encourageront les propriétaires à déconnecter ou à réorienter leurs gouttières vers des surfaces perméables ou un baril d’eau de pluie.

Finalement, ils aborderont d’autres enjeux de gestion durable de l’eau à Montréal, comme les produits non jetables dans les toilettes, le programme de remplacement des entrées de service en plomb et la protection des bâtiments contre les refoulements d’égout et les inondations.

Partenariat

Le patrouilleur tiendra des kiosques de sensibilisation au parc des Rapides, au Carrefour Angrignon, sur le bord du canal Lachine et à la bibliothèque L’Octogone, notamment.

«La gestion de l’eau fluviale est directement dans la réalité laSalloise, puisqu’on est touché directement si l’eau du Saint-Laurent monte, ajoute M. Gonzaga. Le fait de voir les impacts rapidement nous aide à sensibiliser les citoyens.»

Un partenariat entre BIXI Montréal et le REQ, permettra aux patrouilleurs bleus d’avoir accès au réseau de vélopartage. «Le travail de sensibilisation de la Patrouille bleue s’inscrit parfaitement dans notre politique de promotion de saines habitudes de vie et de respect de l’environnement», a expliqué Véronique Teoli, conseillère aux communications chez BIXI Montréal.

En tout, 20 éco-quartiers participent au projet, dans 17 arrondissements et 5 villes liées.

À LaSalle, quatre patrouilleurs verts prendront le relai au mois de juin, pour sensibiliser les résidents au développement durable.