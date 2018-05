Conseil en bref

Travaux

L’entreprise de construction Sintra obtient un contrat de près de 1,3 M$ pour des travaux de reconstruction des réseaux d’aqueduc, d’égout et de voirie, sur la 65e avenue, entre les rues Beyries et Hepworth.

Festival

Une contribution financière de 10 000 $ a été versée à l’Accueil pour immigrants et réfugiés du Sud-Ouest de Montréal Centre Prisme, en soutien à la réalisation du festival «Expressions

artistiques d’ici et d’ailleurs», qui aura lieu le 17 et 18 août sur la rue Édouard.

Complexe aquatique

Une dépense additionnelle de 28 000 $ a été autorisée pour la restauration du complexe aquatique Michel-Leduc, majorant ainsi le montant initial du contrat, octroyé à l’entreprise Procova, à 1,57 M$.

Condoléances

Les élus ont offert officiellement leurs condoléances à plusieurs familles, dont celle de Fred Jennings, à la suite de son décès survenu le 29 avril. Il était le président de la succursale 212 de la Légion royale canadienne, à LaSalle.