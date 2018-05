Leader née

L’étudiante de l’école secondaire Cavelier-de-LaSalle, Audrey Plante-Mailloux, a reçu une médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour son engagement communautaire et social. Elle fait partie des six élèves de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) qui ont mérité cet honneur.

«C’est vraiment énorme pour moi, car je ne m’y attendais pas du tout», lance d’une voix enthousiaste la jeune fille, qui termine son secondaire 5.

Présidente du conseil des élèves, dont elle est membre depuis son arrivée à l’école, elle encourage les bons comportements ainsi que la persévérance scolaire.

Audrey a des idées et la volonté de les concrétiser. Elle s’est toujours donnée pour mandat de promouvoir l’implication communautaire auprès des jeunes, qui représentent l’avenir. «En favorisant le vivre ensemble maintenant, on aura un futur meilleur, s’exclame-t-elle. Les liens créés dès le secondaire se reflèteront plus tard dans la société.»

Elle a collaboré à de très nombreux projets, dont l’adoption de l’uniforme scolaire et le festival du NOUS (Nos origines, une société) qui présente des danses folkloriques, défilés de mode de vêtements culturels, matchs sportifs pluriethniques et autres spectacles musicaux dans l’auditorium de l’école.

Journaliste à ses heures, elle a également travaillé pour la radio étudiante.

Projet personnel

Audrey est une habituée des premières places puisque son projet personnel de fin d’année a été sélectionné parmi une quarantaine de participants provenant des programmes internationaux de différentes écoles du Québec.

Elle a eu l’idée d’organiser une journée «UNIS», inspirée de celles tenues par le mouvement Unis pour l’action, lors desquelles des conférenciers témoignent de leur expérience pour inspirer le public.

«J’ai invité des conférenciers qui donnaient des conseils sur comment s’engager, ainsi que deux artistes pour des performances de danse bollywoodienne et de guitare électrique, car c’est rare de voir ça à notre école», précise Audrey.

L’étudiante est notamment entrée en contact avec Sarah Renelique de la Fondation Jeunes-Projet, qui a pour mission de soutenir la persévérance et la réussite éducative. «Grâce à mon projet, une autre journée Unis pour l’eau a été créée, pour collecter des fonds destinés à donner de l’eau potable à vie à une personne en Afrique», ajoute-t-elle.

L’an prochain, Audrey Plante-Mailloux étudiera les sciences de la nature au sein du programme international du cégep André-Laurendeau.

Pour couronner le tout, elle a obtenu une bourse dans le cadre du programme Forces Avenir qui récompense les jeunes engagés dans leur école, lui permettant de financer ses quatre ans d’études à l’Université de Montréal.