Nouveau regroupement citoyen à LaSalle

Des citoyens fondent le regroupement citoyen de LaSalle (RCL), un organisme sans but lucratif qui souhaite agir à titre de porte-parole des LaSallois. Sa mission est de mobiliser les résidents dans diverses actions et les aider dans leurs démarches auprès des différentes instances locales.

Les quatre fondateurs du projet, qui regroupe une quinzaine de personnes aujourd’hui, sont déterminés à changer les choses.

«Nous souhaitons donner une voix à une communauté qui n’est pas assez entendue», lance Johanne Richards, l’une des membres fondatrices du regroupement et propriétaire du café Yoga Grind, sur la rue Centrale.

Mme Richards, ainsi que Josée Aumont-Blanchette, Jean-François Racine et Alessandra Lubrina, désirent devenir un pont entre les citoyens et l’appareil municipal. «Le but est de réunir les gens lors d’actions bénévoles par exemple, mais aussi de les guider vers les bonnes démarches, de les aider dans un dossier en particulier», explique Mme Aumont-Blanchette.

Ce projet communautaire est aussi porté par une volonté de dynamiser l’arrondissement. «On veut aider les jeunes entrepreneurs, créer plus de vie dans les quartiers, faire des fêtes de rue, organiser des événements. Bref, que les gens restent ici au lieu de prendre leur voiture vers un autre arrondissement», lance Mme Richards.

Jean-François Racine, qui se rend régulièrement aux séances du conseil d’arrondissement, croit qu’il est également très important d’informer les citoyens sur les décisions qui se prennent à LaSalle.

Genèse du projet

«Pendant le porte à porte de la campagne municipale, je me suis rendue compte qu’il manquait un esprit de communauté à LaSalle», lance Mme Aumont-Blanchette, qui s’était présentée comme candidate avec l’équipe Denis Coderre, aux dernières élections de novembre.

Peu importe l’issue du vote, elle souhaitait engager la discussion pour développer son arrondissement. «J’ai invité des personnes de Projet Montréal, de l’Équipe Coderre et d’autres non engagées dans la politique, pour discuter ce qu’on pouvait faire concrètement ici», ajoute-t-elle.

Gestionnaire dans l’alimentation, elle a réduit ses heures de travail pour donner davantage de temps à sa communauté. Elle est impliquée au club des petits-déjeuners, à l’école Sainte-Catherine Labouré ainsi que sur l’exécutif de l’association libérale dans Marguerite-Bourgeoys, tout comme Alessandra Lubrina.

«Même si nous sommes politisés, nous ne sommes en aucun cas partisans», insiste-t-elle. Je ne voulais pas rejoindre un parti, mais plutôt réunir les gens.»

Concertation

Les fondateurs ont obtenu le soutien du regroupement des citoyens de Val-David pour s’organiser. Ils souhaitent avant tout agir en concertation, et non en opposition avec les instances politiques.

«La communication avec les élus de l’arrondissement sera primordiale pour faire avancer les choses», dit M. Racine.

Mme Aumont-Blanchette prend l’exemple du parc à chien sur la rue Lapierre, où il y avait un abri l’hiver, qui a été enlevé. «Les gens ne savaient pas comment adresser le dossier pour qu’un autre abri soit construit. On veut les accompagner à trouver ce genre de ressources et à dialoguer plus facilement avec les personnes en charge», dit-elle.

Une toute première assemblée générale aura lieu au mois de septembre, où seront élus les membres du conseil d’administration. «Tout le monde peut venir et se présenter», ajoute-t-elle.

Afin de discuter des enjeux qui intéressent les LaSallois et faire connaître le tout nouveau regroupement, un 5 à 7 sera tenu au café Yoga Grind, le 1er juin.