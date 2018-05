Le CPE L’Aventurlure fête ses 30 ans

Lorsqu’on entre au Centre de la petite enfance (CPE) L’Aventurlure de LaSalle, qui fête ses 30 ans, on y découvre une ambiance familiale. Passionnés, quatre des dix membres de l’équipe y travaillent depuis la fondation du service de garde.

Le 6 juin 1988, la première cohorte était accueillie au CPE. L’initiative est partie de parents qui souhaitaient combler un vrai besoin de garderie à la Ville de LaSalle, à l’époque.

Le mandat des éducateurs n’a pas changé depuis les débuts. «On leur apprend à être des citoyens responsables, autonomes, et surtout, des bonnes personnes», indique la directrice Sylvie Tellier, en poste depuis 30 ans, tout comme les éducateurs Carole Bélaire, Marie-Josée Lepage et Luc Yannonie.

Le partage, l’entraide, la communication et le vivre ensemble sont tout autant de valeurs prônées par l’Aventurlure. «Chaque enfant est unique pour nous, explique Mme Tellier. On apprend à le connaître dans notre milieu, car il n’est souvent pas pareil à la maison, et on l’accepte tel qu’il est.»

Les enfants évoluent au sein du centre Henri-Lemieux, dans un espace culturel et intergénérationnel, alors que les aînés du Centre du Vieux Moulin se réunissent également à l’étage du dessus.

Durant la semaine des CPE, du 27 mai au 2 juin, les grands-parents des jeunes seront d’ailleurs conviés à un goûter. Un diaporama préparé par l’équipe, avec des photos illustrant le quotidien des enfants, leur sera présenté.

Souvenirs

La journaliste à Radio-Canada, Tatiana Polevoy, a fait partie du tout premier groupe d’enfants de l’Aventurlure. «J’ai vraiment eu du fun là-bas, on avait de bons liens avec les éducateurs qui étaient toujours motivés, se remémore-t-elle. Ils aimaient vraiment leurs jobs.»

Née à LaSalle et ayant grandi dans le quartier du Bronx, Mme Polevoy se rappelle avec nostalgie des nombreuses activités auxquelles elle a participé, comme des expéditions au bord de l’eau.

Aujourd’hui, elle a décidé d’y envoyer sa fille de deux ans, Margot. «Elle revient toujours avec des chansons, des nouvelles aptitudes, se réjouit-elle. Une fois sur deux, on prend aussi les recettes de la cantine, car les enfants adorent la nourriture.»

Depuis son ouverture, l’Aventurlure a accueilli plus de 600 enfants.

Historique

L’idée d’un réseau des Centres de la petite enfance (CPE) puise ses racines dans le rapport «Un Québec fou de ses enfants», piloté en 1991 par le psychologue, chercheur, professeur du Département de psychologie de l’UQAM et ancien député, Camil Bouchard.

Les CPE ont véritablement vu le jour en 1997, avec la nouvelle politique familiale du Québec, intitulée «Les enfants au cœur de nos choix» et dévoilée par la ministre de l’Éducation de l’époque, Pauline Marois.