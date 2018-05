Nouveaux services santé dans les cégeps

Grâce à un nouveau partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, les étudiants du cégep André-Laurendeau, à LaSalle, peuvent désormais profiter de cliniques de promotion de la santé au sein même de leurs institutions.

Les services offerts par l’entente renouvelable de deux ans sont particulièrement axés sur la santé sexuelle, l’immunisation et la santé mentale en plus d’un service de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et de services-conseils.

«Ces partenariats avec les cégeps nous mettent en contact direct avec les jeunes adultes dans une relation gagnante-gagnante. Nous leur offrons des services directs en santé et ils bénéficient aussi d’un milieu d’apprentissage chez nous», affirme Dalia Toledano, directrice adjointe à la responsabilité populationnelle et aux partenariats du CIUSSS.

Cette offre vient enrichir la collaboration existante qui consiste entre autres en la réalisation de stages en technique de soins infirmiers, en hygiène dentaire, en soins préhospitaliers et en pharmacologie.

Les étudiants peuvent également faire du bénévolat auprès des aînés et des usagers en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Des formations seront aussi offertes au personnel du CIUSSS et du Cégep.

Ces nouveaux services seront aussi offerts aux cégeps Gérald-Godin et John-Abbott, dans l’Ouest-de-L’Île.