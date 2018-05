Robert Poëti quittera la vie politique en octobre

Le député libéral de Marguerite-Bourgeoys et ministre délégué à l’Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles, Robert Poëti, a décidé de laisser place à la relève. Il ne sera pas candidat aux élections provinciales d’octobre.

«Dans les prochains mois, je tournerai donc une page mémorable de mon histoire professionnelle. Après six ans de services aux citoyens à l’Assemblée nationale et de travail assidu pour un Québec meilleur, j’entreprendrai de nouveaux défis», a-t-il déclaré sur sa page Facebook, mercredi matin.

Élu en septembre 2012 dans la circonscription de Marguerite-Bourgeoys, M. Poëti a annoncé au premier ministre Philippe Couillard et aux députés de son parti qu’il quittera la vie politique après les élections générales du 1er octobre.

Il a été ministre des Transports entre 2014 et 2016, et ministre responsable de Montréal.

«La politique a été pour moi la rencontre de la passion et de l’action, de la créativité et des convictions, de la jeunesse et de la sagesse», écrit-il.

Dossiers

M. Poëti s’est dit fier de certains dossiers, comme l’adoption de sept projets de loi, dont celui qui mènera à la création de l’Autorité des marchés publics.

«Il y a la signature du contrat pour la réfection de l’échangeur Turcot et le projet de loi que j’ai cosigné avec mon collègue Carlos Leitão pour permettre à la Caisse de dépôt d’investir en infrastructure au Québec… sans quoi ce projet majestueux n’aurait pas vu le jour», ajoute-t-il.

Plus de détails à venir.