Jeune Aire en musique

Plus de 400 athlètes du club Jeune Aire de LaSalle se sont donnés en spectacle devant une foule enthousiaste lors du gala annuel, cette fin de semaine, au théâtre Desjardins.

Les jeunes ont dansé sur la thématique «100 ans de musique», des années 1920 jusqu’à aujourd’hui, lors de deux représentations organisées par Kayla Zavaglia, coordonnatrice du secteur récréatif.

Ils ont performé, entre autres, sur la chanson It’s the Hard Knock Life, tirée de la comédie musicale Annie, sur Fresh Prince of Bel Air ou encore Can’t Touch This.

Les entraîneurs ont aussi montré leurs talents lors du dernier numéro, sur un medley de chansons contemporaines.

Les athlètes de tous les secteurs ont reçu une médaille de participation, qu’il s’agisse de gymnastique récréative, compétitive, de cheerleading ou de trampoline.

Plus de 600 spectateurs ont assisté à chaque représentation.