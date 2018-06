Yourbarfactory quitte LaSalle pour Châteauguay

Le fabricant de barres de céréales Yourbarfactory, dont l’usine est basée sur la rue Cordner, à LaSalle, déménagera à Châteauguay en décembre. Fondée en 2001, l’entreprise souhaite augmenter sa superficie et sa capacité de production en utilisant un plus vaste terrain.

«Nous avons essayé toutes les options possibles pour éviter de quitter LaSalle depuis plus d’un an», lance le président de l’entreprise agroalimentaire, Martin Joyal.

Il a tenté de trouver d’autres terrains dans l’arrondissement, sans succès, malgré l’aide de PME Grand Sud-Ouest. «Ils ont fait un boulot fantastique, ils ont quadrillé tout le territoire», soutient-il.

M. Joyal estime également que la taxe de bienvenue est disproportionnée à Montréal. «C’est le même prix au pied carré, que tu aies une superficie d’usine ou des condos sur plusieurs étages, indique-t-il. Ça n’incite pas à rester sur l’île.»

Les 70 employés conserveront leurs postes. «On met tout en place pour les aider à faire la transition, voire à déménager», fait savoir le président. À terme, une centaine de nouveaux emplois seront créés.

Croissance

Yourbarfactory connait une croissance moyenne de 30% par année. «Nous sommes rendus à un chiffre d’affaires entre 10 M$ et 20 M$, ajoute-t-il. Plus cela augmente, et plus le besoin d’espace est nécessaire.»

Les élus de Châteauguay ont ainsi adopté, lors de la séance du conseil du 19 février, une résolution autorisant la vente d’un terrain de 171 000 p2 situé dans le parc industriel, au montant de 872 845$, alors que celui actuellement occupé par l’entreprise s’étend sur 35 000 p2.

Cela lui permettra de développer de nouveaux produits. «Nous allons pouvoir fabriquer des barres enrobées de chocolat, pour rattraper la compétition, et des bouchées, pour se distinguer sur le marché», annonce Martin Joyal.

La capacité de production, qui est de 150 millions de barres collations par année, sera également triplée d’ici 2020.

La future usine visera la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Bonne santé industrielle

Joseph Koury, nouveau commissaire industriel de LaSalle pour PME Mtl Grand Sud-Ouest, confirme que des solutions ont été cherchées par l’entreprise pour rester sur le territoire. «Il reste seulement deux terrains vacants dans l’arrondissement», explique-t-il.

Il précise être déjà en contact avec plusieurs personnes intéressées par l’espace occupé par Yourbarfactory. «LaSalle attire encore les entreprises, le seul point faible est l’accessibilité, le transport», ajoute-t-il.

De son côté, l’arrondissement se dit toujours navré de perdre une de ses entreprises industrielles, mais comprend qu’elles doivent parfois se relocaliser ailleurs pour trouver le local idéal.

Lors du panel des 4 maires à la chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal, en mai, la mairesse Manon Barbe avait également indiqué LaSalle a connu ses meilleures années depuis longtemps en valeur de permis de construire dans l’industriel, avec 23 M$ et 17,5 M$ en 2016 et 2017.

«L’époque où les industries faisaient les beaux jours de l’économie de LaSalle n’est pas révolue, a-t-elle déclaré. Malheureusement, il arrive que certaines entreprises quittent LaSalle pour s’établir ailleurs.»

Mme Barbe a ajouté que de nouvelles entreprises continuent de choisir LaSalle pour sa proximité du centre-ville et son accès au réseau routier.

Histoire

Fondée en 2001 sous le nom de Rapid Snack, la compagnie est alors spécialisée dans la production de carrés de riz à la guimauve.

Dès 2005, la fabrication de produits sans allergènes devient une priorité afin de faire face à la montée en puissance des allergies alimentaires. L’usine obtient la certification «sans noix et sans arachides» et Kasher.

Rapid Snack diversifie son offre en proposant des barres de céréales et des barres aux fruits fabriquées sur mesure pour les marques privées, à partir de 2007.

En 2010, elle devient Yourbarfactory afin de mieux refléter son évolution. Elle exporte ses barres de céréales, barres protéinées et barres énergétiques sur tous les continents.

Investissements industriels à LaSalle

Année Permis Valeur

2010 11 11,7 M$

2011 8 11,7 M$

2012 14 6,6 M$

2013 16 6,4 M$

2014 17 3,7 M$

2015 12 4,3 M$

2016 26 22,9 M$

2017 34 17,6 M$