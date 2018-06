La magie de la passion

Quelques-uns des jeunes artistes du studio Danse 1 2 3, à LaSalle, vivront toute une expérience en participant à une parade au sein du Royaume enchanté, un parc à thèmes situé à Orlando, en Floride.

«Ils vont danser une chorégraphie imposée par les organisateurs de la parade tout au long du parcours, au sein même du parc», explique Connie Rotella, fondatrice du studio qui accueille plus de 700 élèves.

Les 11 chanceux qui s’envoleront vers Orlando à la fin du mois sont ceux qui viennent d’atteindre le niveau intermédiaire et sont âgés de 12 à 15 ans. Des répétitions sont prévues sur place avant le jour J.

«C’est formidable de voyager et de performer entre amis, ajoute la fondatrice. Il s’agit d’une superbe expérience qui leur laissera de très beaux souvenirs.»

Leur séjour au parc sera de quatre jours, ce qui leur permettra notamment de se produire aux studios Hollywood le lendemain de la parade. Ils y réaliseront deux numéros, l’un contemporain, l’autre de jazz. «Ce sont des chorégraphies montées au studio à LaSalle, qu’ils répètent depuis longtemps», indique-t-elle.

C’est la troisième année que Danse 1 2 3 participe à cet événement, qui crée toujours l’émerveillement chez les jeunes artistes laSallois.

«Je ne crois pas à la compétition ou aux médailles, mais plutôt à ce genre d’expériences qui font vivre des moments extraordinaires, où les jeunes partagent avec le public», estime Connie Rotella.

Alessandro Gabrielli

Le fils de Mme Rotella, Alessandro Gabrielli, fait également partie de la cohorte. Le jeune prodige avait fait les manchettes du Messager après avoir chanté au Madison Square Garden, à New York, faisant de lui le premier Canadien et le premier enfant à y entonner les hymnes nationaux.

Il a récemment appris qu’il avait été sélectionné pour jouer lors du festival Off Broadway, à New York, en juillet. «Il va falloir se préparer pour les auditions d’évaluation, qui définiront quel rôle aura Alessandro, lance Mme Rotella. On ne sait pas à quoi s’attendre, ça va être un très beau cadeau.»

L’élève à l’école des Découvreurs et passionné par les comédies musicales a hâte de fouler les planches.