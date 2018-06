Concert de l’Harmonie de LaSalle

Les membres de l’Harmonie de l’Association musicale de LaSalle (AML) se donneront bientôt le «la», au théâtre du Grand Sault du centre Henri-Lemieux. Les bénéfices du concert permettront le remboursement de nouvelles timbales de calibre professionnel.

Le conseil d’administration de l’AML souhaitait faire cet investissement depuis longtemps. «Cette acquisition était devenue nécessaire pour remplacer les anciennes timbales qui ne répondaient plus à la qualité sonore de l’orchestre, ni au style de musique jouée», explique Gilles Lemieux, vice-président aux communications.

Un fond de réserve a été créé à cet effet, il y a deux ans, ce qui leur a permis de récolter 9 000$. Les membres du CA espèrent équilibrer la balance pour rembourser l’instrument, d’une valeur de 12 000$. «C’est le premier cadeau qu’on se fait en plus de trente ans», indique M. Lemieux.

Des pièces telles qu’Aladdin, Phantom of the opera ou encore The Lion King seront jouées par l’orchestre composé de 25 musiciens. Une contribution volontaire sera demandée à la fin du spectacle, qui se déroulera sous la présidence d’honneur de Richard Deschamps, conseiller de ville de l’arrondissement de LaSalle.

Le concert aura lieu le 16 juin à 20h, au centre communautaire et culturel Henri-Lemieux (7644, rue Édouard).

Création

L’Harmonie de l’Association musicale de LaSalle (AML) a été fondée en 1984 par Paul Laurendeau, ancien professeur de musique à l’école secondaire Cavelier-de-LaSalle. «Il y faisait jouer ses meilleurs étudiants», raconte M. Lemieux, vice-président aux communications.

Il est reconnu parmi les organismes culturels de l’arrondissement depuis 2011.

Une première campagne de financement a eu lieu lors du concert de noël de l’Harmonie, à l’église Notre-Dame Du Sacré-Cœur en décembre.