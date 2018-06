Conseil en bref

Travaux

Le contrat pour la construction du pavillon des baigneurs et de la piscine du parc Lacharité, situé sur la rue Centrale, a été accordé à l’entreprise montréalaise Norgéreq, pour un montant de 4,1 M$.



Ventilation

@A:L’entreprise Gestion Septem a obtenu un contrat de 500 000$ afin d’effectuer des travaux de ventilation au Centre Culturel et Communautaire Henri-Lemieux, alors que la plupart des locaux du premier et deuxième étage ne sont ni ventilés ni climatisés.

Subvention

Le club d’âge d’or Falchi de LaSalle a bénéficié d’une contribution financière de 1000 $ ainsi que d’un permis pour vendre des boissons alcoolisées afin de réaliser des activités locales, lors de la semaine italienne au parc Ouellette, le 7 août.

Vente annuelle

Le concessionnaire automobile Metro Nissan a été autorisé à tenir sa vente sous sa tente annuelle, du 2 au 30 juin, sur le boulevard Newman.