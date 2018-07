LaSalle: 16 plaintes à l’Ombudsman

L’arrondissement de LaSalle a fait l’objet de 16 plaintes déposées à l’Ombudsman de Montréal (ODM), Johanne Savard. Un nombre assez similaire à celui de l’année précédente, alors qu’une de moins avait été enregistrée.

Selon le rapport déposé le 19 juin, ces plaintes ont généré une enquête approfondie et une enquête sommaire.

L’une d’entre elles était encore en traitement à la fin 2017. Il s’agit d’une demande de souplesse après le réaménagement non conforme d’un garage et d’une aire de stationnement.

Une demande d’élagage et de coupe des racines d’un arbre municipal a été jugée non fondée.

«Les citoyens sont de plus en plus méfiants, cyniques et critiques envers leurs administrations publiques, la Ville de Montréal n’y échappe pas, a souligné Me Johanne Savard.Pour pallier cette réalité et redonner confiance aux citoyens, ces administrations doivent constamment revoir leurs façons de faire, améliorer la qualité de leurs services et promouvoir une approche bienveillante envers leurs commettants.»

Dossiers antérieurs

L’OdM a également poursuivi ses interventions dans une enquête amorcée avant 2017 qui est une plainte qui a été considérant comme étant fondée et aujourd’hui réglée. Il s’agit de nuisances concernant la livraison et les opérations de chargement de déchets dans un immeuble.

Les délais moyens de traitement à LaSalle pour les enquêtes sommaires menées l’an dernier étaient de 43 jours ouvrables et la durée monte à 192 pour celles plus approfondies. Quant aux dossiers amorcés avant 2017, ils nécessitaient en moyenne 117 jours pour avoir la réponse.

Service gratuit

Depuis 15 ans, le service gratuit de l’OdM intervient en matière de droit municipal à Montréal. Il s’agit du seul recours disponible pour assurer le respect de la Charte montréalaise des droits et responsabilités par les gestionnaires, les employés et les élus.

Le nombre de dossiers traités annuellement par le bureau a augmenté de 65% depuis 2013. L’année dernière a été un autre record à l’échelle de la Ville avec 2 124 nouvelles demandes, soit 128 de plus qu’en 2016.

