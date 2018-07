LaSalle: conseil en bref

Dépense

Les travaux de rénovation de l’ascenseur et d’implantation d’une terrasse sur la toiture de la mairie de l’arrondissement coûteront 75 921$ de plus. Le contrat octroyé à l’entreprise Cardin Ramirez Julien pour des services professionnels d’architecture et d’ingénierie, nécessaires à la préparation des plans et devis, est ainsi majoré à 256 802$.

Entente

Le bail de la location d’espace publicitaire sur les surfaceuses de l’aréna Jacques-Lemaire et du centre sportif Dollard-St-Laurent avec le marché d’alimentation IGA Extra Beck a été renouvelé pour une durée de trois ans, au montant de 5 845$ par an.

Usine anti-odeurs

Le charbon de l’unité de gestion des odeurs, située sur la rue Trésor-Caché, doit être renouvelé annuellement. Le fournisseur de filtre à air de Pointe-Claire, Aerofil, a obtenu un contrat de 53 000$ pour réaliser les étapes nécessaires à ce remplacement.

Travaux

Un budget additionnel de 14 000$ a été accordé à G & S Consultants pour des travaux d’ingénierie nécessaires au projet immobilier EQ8. Cet ensemble résidentiel, aussi appelé Espace 3, est en construction sur l’ancien terrain de l’usine Domfer entre les rues Irwin, Allard et le boulevard Newman.