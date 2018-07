L’éco-quartier LaSalle, un an après

Encadré par l’organisme Héritage Laurentien, le programme de l’éco-quartier a officiellement été implanté à LaSalle en avril 2017. Sa mission est d’encourager les citoyens et les acteurs du milieu à adopter des comportements écoresponsables par l’éducation, l’accompagnement et la réalisation de divers projets.

L’implantation de la collecte de résidus alimentaires a fait partie de ses premières missions. Actuellement, elle est effective dans les secteurs rouges, bleus et jaunes de l’arrondissement. Le secteur vert devrait être desservi d’ici l’année prochaine.

Une première patrouille verte est déployée depuis l’été dernier. Elle s’est depuis attelée au porte-à-porte pour sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques environnementales, qu’il s’agisse du recyclage, de la gestion des résidus domestiques dangereux ou du compostage.

Quant à la patrouille bleue, elle a pour objectif d’éduquer à la gestion durable de l’eau de pluie ainsi qu’à la réglementation en vigueur à la Ville de Montréal, en matière d’utilisation d’eau potable et de protection contre les refoulements d’égouts.

Des ateliers, des formations ainsi que des kiosques de sensibilisation ont été installés à des points stratégiques du territoire pour rejoindre les jeunes et moins jeunes LaSallois sur ces questions.

L’éco-quartier agit comme point de service dans les bureaux situés au quatrième étage de la mairie d’arrondissement au 55, avenue Dupras. Les LaSallois peuvent s’y présenter le mardi, mercredi et jeudi entre 13h et 19h pour poser leurs questions. «On reçoit de plus en plus d’appels et des gens nous contactent pour des projets ou pour devenir bénévoles, lance Lucas Gonzaga, coordonnateur. L’Éco-quartier commence à être connu sur le territoire.»

Équipés d’un camion et d’une laveuse à pression, ses membres circulent aussi dans l’arrondissement pour offrir un service gratuit d’enlèvement de graffiti.

Par ailleurs, une collecte de piles est en place dans les bâtiments municipaux ainsi que dans la résidence pour aînés, les Habitations Trinitaires.

Verdissement

Sous l’initiative du Regroupement des éco-quartiers (REQ) et de la Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi), l’équipe a coordonné en octobre la campagne Un arbre pour mon quartier à LaSalle.

Une distribution d’arbre à coût réduit a été faite pour inciter les citoyens à en planter sur leurs terrains. «Des opérations de plantation ont aussi eu lieu dans des écoles primaires, à Notre-Dame-des-Rapides, à Pierre-Rémy et, dès cet automne, à la Children World’s academy», ajoute M. Gonzaga.

En collaboration avec le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME), une cartographie des sites propices au verdissement a également été réalisée.

L’éco-quartier travaille d’ailleurs de concert avec d’autres acteurs du milieu, dont le Nutri-Centre LaSalle et la table de développement social. Il a ainsi collaboré à plusieurs événements annuels, tels que des corvées de nettoyage, la Journée Verte et différentes consultations publiques.

Volets

Le programme de l’Éco-quartier se divise en cinq volets d’action.

• Interaction avec les citoyens

• Embellissement et verdissement

• Gestion des matières résiduelles

• Vie de quartier

• Éducation à l’environnement