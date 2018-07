Culture d’excellence au Boomerang du cégep André-Laurendeau

Parmi ses atouts, le cégep André-Laurendeau compte un programme de sports dont le succès n’est plus à prouver. Comptant 12 équipes pour un total de 220 athlètes, le Boomerang est un véritable élément de fierté pour l’institution postsecondaire de la rue Lapierre, à LaSalle.

Depuis une dizaine d’années, la direction du cégep tend à valoriser le sport au sein de sa structure. «Les gens sont de plus en plus fiers des équipes et de porter leurs couleurs, estime Claude Morin, responsable des sports depuis 2009. Cela a un impact positif et apporte une visibilité au cégep.»

Pour lui, la force du Boomerang réside dans la culture d’excellence qui a été instaurée. Le slogan du programme, «Attitude et engagement», n’a d’ailleurs pas été choisi par hasard. «On s’efforce de recruter des entraîneurs de qualité et des étudiants qui ont les bonnes valeurs», ajoute-t-il.

Le succès d’une équipe produit souvent un effet d’entraînement chez les autres, selon lui. «Les joueurs s’inspirent de la victoire d’autres athlètes du programme, ils veulent tous être au meilleur niveau possible», précise-t-il.

Sa plus grande satisfaction demeure la joie des athlètes et de leurs parents, après la graduation ou une victoire de championnat. «J’entends souvent des personnes qui me disent que le cégep André-Laurendeau est le meilleur choix de leur vie», dit-il.

Le Boomerang forme de plus en plus d’athlètes universitaires et professionnels. Cette année, le joueur de hockey Samuel Payeur a d’ailleurs signé son premier contrat professionnel en Allemagne, dans une équipe de 4e division.

La période de recrutement est actuellement toujours ouverte pour les futurs étudiants qui souhaiteraient se vêtir de l’uniforme orange et bleu marine. «On est prêts à donner la chance à tout le monde qui a une volonté de jouer au collégial», conclut M. Morin.



Victoires

La saison 2017-2018 a été l’occasion pour plusieurs équipes du Boomerang de montrer l’étendue de leur talent en remportant des victoires significatives.

Pour la première fois dans l’histoire du programme, l’équipe de volleyball féminin a remporté la médaille d’or du championnat provincial.

La jeune équipe de rugby masculin a remporté le tout premier championnat de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, au Complexe Bell de Brossard. Il s’agit de leur premier titre majeur, une reconnaissance pour tout le travail accompli selon l’entraîneur Alain Ouellette.

Le cégep André-Laurendeau est également sorti victorieux de la grande finale du championnat de hockey masculin du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Sports proposés

• Baseball (masculin)

• Basketball (masculin)

• Cheerleading (féminin et masculin)

• Cross-country (féminin et masculin)

• Golf (masculin)

• Hockey (féminin et masculin)

• Rugby (féminin et masculin)

• Soccer (féminin et masculin)

• Volleyball (féminin)