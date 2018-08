Valoriser le Saint-Laurent

Plusieurs organismes montréalais ont obtenu une aide financière gouvernementale totale de 218 930$. Cette somme permettra de réaliser des projets communautaires visant à préserver et à améliorer l’écosystème du fleuve Saint-Laurent.

Un plan de conservation et de restauration des fonctions écologiques de la bande riveraine de l’île de Montréal, située dans l’arrondissement de Verdun, sera mis en place par Nature-Action Québec. Il permettra de déterminer quelles futures actions sont à prioriser.

Le Regroupement Québec Oiseaux s’attèlera à améliorer la qualité de l’habitat de nidification de l’hirondelle noire, une espèce en déclin utilisant le territoire du Saint-Laurent comme aire d’alimentation par la mise en place d’un réseau de nichoirs.

Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) agira quant à lui dans le cadre de la campagne intitulée Le Tour. «C’est une série de capsules audio et vidéo, simples et efficaces, qui permettront de sensibiliser les citoyens sur des problématiques actuelles liées à l’amélioration et au maintien d’une bonne santé globale de l’écosystème du fleuve», explique le responsable des communications, Pascal Lynch Caron.

Conservation de la Nature Canada sensibilisera près de 84 familles à la protection de la biodiversité et à l’intégrité écologique des îles de la réserve naturelle des Rapides-de-Lachine, grâce à des ateliers.

Au total, un montant de près de 730 000$ sera versé à 17 organismes de Montréal, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, de la Montérégie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord.

Ce montant est accordé dans le cadre du Programme Interactions communautaires, issu du Plan d’action Saint-Laurent 2011-2026 (PASL).

Le Fleuve

Sa superficie de 1,6 million de km2 classe le fleuve Saint-Laurent au troisième rang d’importance en Amérique du Nord, après ceux du Mississippi et le fleuve Mackenzie.

Il traverse le Québec d’ouest en est, draine plus de 25% des réserves mondiales d’eau douce et influence les processus environnementaux du continent nord-américain.

De nombreuses espèces d’oiseaux, de poissons et de plantes vivent dans la réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre reconnue par l’UNESCO et le parc national de Miguasha, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Son littoral et ses 600 îles comptent plus de 500 sites d’aires protégées.