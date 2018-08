Club de soccer de LaSalle: transmettre une passion

L’association de soccer mineur de LaSalle a pour vocation d’être une référence en matière de développement de ses quelque 1 650 joueurs. La réussite est au rendez-vous depuis quelques années au club des Rapides, avec un nombre grandissant de jeunes sélectionnés au régional grâce aux nouvelles structures mises en place.

Le plus récent exemple de succès s’illustre par la sélection de trois joueurs laSallois U13 [NDLR:de moins de 13 ans] dans l’équipe régionale des Jeux du Québec, parmi les 14 clubs du Lac St-Louis. «C’est le plus haut taux de participation qu’on a eu dans une équipe régionale», souligne Andrea Romanelli, directeur technique et ancien étudiant-athlète du Boomerang du cégep André-Laurendeau.

L’un d’entre eux, Marco Marinaro, a même inscrit le but procurant la victoire contre le Centre du Québec. Le Lac St-Louis a terminé à la quatrième place du classement des Jeux qui ont eu lieu à Thetford Mines, au début du mois.

Les joueurs U13 de cette saison ont un potentiel tel, selon M. Romanelli, qu’ils pourraient être capables de se qualifier dans la ligue de soccer Élite du Québec AAA d’ici 2020.

«Notre but ultime est qu’un jeune se retrouve dans l’équipe canadienne professionnelle», indique le directeur technique, tout en précisant qu’il ne faut toutefois pas se concentrer uniquement sur le compétitif.

Structure

Depuis son arrivée en 2015, le LaSallois a entrepris de structurer davantage le développement des joueurs par la création d’un département technique. «Au début, ça a été très difficile, j’étais tout seul pour plus de 1 000 joueurs, raconte-t-il. Mais j’avais de l’ambition.»

Aujourd’hui, deux coordonnateurs techniques sont employés au club pour gérer les équipes masculines et féminines compétitives, ainsi que six entraîneurs bénévoles pour le volet récréatif.

Des cliniques d’entraîneurs ont été mises en place pour mieux faire connaître les différentes techniques, les exercices d’une séance à l’autre, ainsi que le vocabulaire du soccer.

«Comme la plupart des coachs récréatifs sont des bénévoles, c’est difficile d’en trouver qui sont déjà qualifiés, ajoute M. Romanelli. On leur apporte les outils pédagogiques et sportifs nécessaires dans un guide que j’ai créé.»

L’association de soccer mineur de LaSalle se prépare aussi pour les qualifications, après que la fédération canadienne ait conçu un nouveau programme de reconnaissance pour ses 1 700 clubs.

Investir dans l’avenir

«Tout ce que l’on fait, c’est pour les enfants, qui sont l’avenir de notre ville, lance le président du club, Carlo D’Ambrosio. Si on prend soin d’eux et de leur environnement, ça crée une meilleure communauté.»

Il croit que ce sport doit demeurer accessible au plus grand nombre et c’est pourquoi le club affiche parmi les plus faibles tarifs de la province. «On vit dans un milieu multi-ethnique, souvent pauvre, il faut vivre avec cela et s’assurer que tout le monde participe, soutient celui qui s’implique de nombreuses heures par semaine. La pire chose pour nous est de savoir qu’un enfant veut jouer, mais qu’il n’en a pas les moyens.»

Le président du club souhaiterait avoir accès à davantage de gymnases pour les saisons à venir. Il a donc fait une demande à la Ville. «En jouant à l’intérieur l’hiver, les jeunes peuvent maintenir de bonnes bases, c’est un appui à leur développement», dit-il.

D’ici là, M. Romanelli et M. D’Ambrioso célébreront la saison lors du Soccerfest qui aura lieu au parc Riverside, le 18 août.

Programmes

• Micro de U4 à U7

• Ligue récréative de U8 à U18

• Ligue compétitive de U8 à Senior

• Programme de développement des joueurs (PDJ) de U8 à U12 l’été, et l’hiver, toutes les équipes compétitives A-AA peuvent aussi s’entraîner.

• École de soccer d’hiver ouverte à tous.

• Programme de développement de gardien de but