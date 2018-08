Jardins LaSalle: Valoriser les citoyens

Résident du quartier des Jardins LaSalle, Douglas Jack souhaite créer une économie participative basée sur l’échange. Avec son comité d’entraide, il prépare ainsi un catalogue de ressources humaines qui met en valeur les forces et compétences des résidents.

«La société se concentre souvent sur les besoins et les manques, plutôt que de mettre en valeur les forces», regrette Douglas Jack.

Avec l’aide de deux programmeurs bénévoles, Ted Ewanchyna et Alain Farmer, il travaille donc sur la création d’un logiciel qui améliorerait le système en mettant en avant les compétences de tout un chacun.

«Les jardins LaSalle sont habités par des personnes de partout dans le monde, qui ont chacune une valeur ajoutée, soutient l’homme âgé de 66 ans. Toutefois, cela peut être difficile de s’intégrer à cause de la langue, notamment.»

Les ressources humaines ainsi répertoriées prennent aussi en considération la langue parlée, ce qui faciliterait l’accès à des entreprises, des médecins, des jardiniers, des éducateurs et autres ingénieurs locaux.

«Chaque membre peut devenir un investisseur participatif de ce système en achetant des parts à chaque transaction effectuée pour obtenir un service ou un bien», explique M. Jack.

Vue d’ensemble

Ce projet s’insère dans une vision à plus grande échelle où les valeurs fondamentales de la communauté seraient l’équité, la solidarité, la diversité et l’autogestion.

Le LaSallois s’est inspiré des anciens systèmes indigènes organisés autour de pratiques agricoles, politiques, commerciales plus durables et collaboratives.

Le design du quartier des Jardins LaSalle, inspiré par le travail de l’architecte paysagiste Frederick Olmsted, serait d’ailleurs idéal puisque les maisons sont accolées, ce qui favorise la proximité et le partage des espaces.

«Nous avons tout ce qu’il faut aux Jardins LaSalle, de grands jardins collectifs et des espaces de rencontres, des parcs, des terrains de sports, affirme le coordonnateur de projets. Ce qu’il manque, c’est le pouvoir plus important des citoyens dans le processus décisionnel.»

À terme, il imagine que les 2 600 résidents deviennent propriétaires du terrain qui est aujourd’hui détenu par les Immeubles Turret.

Solidarité

Toujours dans l’optique de développer une communauté et des pratiques plus durables, Douglas Jack a construit son propre bac de compostage en béton, qui sert déjà à six personnes.

L’arrondissement ne dessert par le quartier pour la collecte de résidus. Le LaSallois souhaiterait alors installer plusieurs bacs pour que les résidents soient capables de composter chez eux. L’éco-quartier a indiqué qu’il serait prêt à accompagner cette initiative citoyenne.

Dans sa maison entourée de jardins comestibles, qu’il appelle «maison du dialogue», M. Jack accueille ses voisins à bras ouverts. Elaine O’Kill qui habite le quartier, tout comme sa mère et son frère qui est atteint du syndrome de Down, soutient que l’entraide et la solidarité sont souvent de mise entre les familles. «Douglas est toujours prêt à aider, quand il y a besoin», souligne-t-elle.

Récemment, un grand nettoyage du parc Ménard a aussi été organisé par le comité d’entraide.