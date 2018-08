Rentrée au Centre du Vieux Moulin de LaSalle

La nouvelle saison d’activités au Centre du Vieux Moulin de LaSalle sera officiellement lancée lors de la fête de la rentrée. Deux grands chapiteaux seront installés à la fin du mois au parc des Rapides, à l’angle de la rue Bishop-Power et du boulevard LaSalle.

L’événement annuel se veut avant tout rassembleur avec les membres, les bénévoles, le conseil d’administration ainsi que les employés. «C’est toujours très convivial, il y a de l’animation, lance la directrice, Hélène Lapierre. L’année passée, on a eu près de 300 participants.»

Les LaSallois pourront déguster du blé d’Inde et profiter des boîtes à lunch préparées par le Café des Aînés. Des prix de présence et des danses en ligne seront également au programme.

L’équipe du Centre du Vieux Moulin de LaSalle profitera de la journée pour promouvoir le projet contre l’intimidation des aînés, débuté plus tôt cette année.

«Il s’agit d’une journée de conférences, de kiosques et d’activités interactives», précise Mme Lapierre. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sera aussi présent pour parler de sécurité et créer des liens avec la clientèle.

Participation

Pour se joindre à l’événement, il est nécessaire d’avoir plus de 50 ans et de se procurer un laissez-passer gratuit au Centre du Vieux Moulin de LaSalle, avant le 25 août.

Les non-membres peuvent le devenir en se rendant sur place ou en téléphonant. Le moulin bus est une navette gratuite qui permet de pallier à l’isolement des aînés en assurant le transport jusqu’au parc.

En cas de pluie, le dîner sera servi à l’intérieur au 2e étage du Centre du Vieux Moulin de LaSalle (7644 Rue Édouard #210), de 12h à 13h30.

Le Centre du Vieux Moulin de LaSalle est un organisme communautaire et de bénévolat pour les aînés, un milieu de vie et d’entraide dont la mission est d’améliorer la qualité de vie et prolonger l’autonomie.