Sensibiliser au décrochage scolaire

Une soixantaine de jeunes ont célébré l’arrivée de la rentrée lors de la première édition d’un événement mis sur pieds par l’organisme Bienvenue aux immigrants (BAI). Dans la salle du conseil de LaSalle, ils ont assisté à des discours de motivation et de sensibilisation au décrochage.

«Le but premier était de marquer la rentrée scolaire, mais aussi de créer un sentiment d’appartenance et d’affirmation dans leur communauté», soutient Henriette Mvondo, fondatrice et porte-parole de BAI.

Les enfants ont eu l’opportunité de rencontrer Byron Archambault, entraîneur des Carabins de Montréal et ancien joueur de la ligue canadienne de football (LCF). L’athlète a livré un message d’encouragement et de persévérance dans les études.

«Quand on dit décrochage, on parle de jeunes qui arrêtent d’aller à l’école, c’est négatif n’est-ce pas, a-t-il questionné en s’adressant à son auditoire. Moi je suis plutôt venu vous parler de raccrochage, on s’entend que c’est un peu plus positif?»

Et le jeune public de répondre en cœur «Yes sir», après que M. Archambault en ait fait la demande, au début de son discours.

La mairesse de LaSalle, Manon Barbe, a fait visiter la salle du conseil aux invités en les incitant à toujours croire en eux, en leurs rêves et leurs ambitions.

Les enfants ont reçu des fournitures scolaires, tels que des crayons, des règles ou encore des sacs.

Fleming, l’écureuil mascotte de l’arrondissement, était aussi présent pour animer l’événement et remettre des écharpes ainsi que des épinglettes.

BAI

Créé en mars 2017, l’organisme laSallois met en place des activités de réseautage et des ateliers pour aider les jeunes à se faire une place dans la société québécoise.

Les bénévoles s’activent à soutenir les nouveaux arrivants, souvent victimes de préjugés, autant dans leurs démarches d’impôts que d’achats de maison, par exemple.

Une trentaine de membres font actuellement partie de l’association.