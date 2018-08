Station Angrignon: nouveau service après-vente

Un nouvel espace client de la Société de transport de Montréal (STM) a été ouvert sur la ligne verte, à la station Angrignon. Il s’ajoute aux huit autres points de service à Montréal, permettant aux clients d’avoir accès au service après-vente.

Pour remplacer une carte OPUS volée, défectueuse, pour faire corriger une erreur d’achat ou demander un remboursement, les clients de la STM devaient initialement se rendre dans l’un des six centres de service montréalais.

«Le but est de faciliter la vie des gens, qui n’auront plus à se déplacer à la station Lionel-Groulx pour obtenir ces services, indique Amélie Régis, une porte-parole de la STM. Désormais, ils se présentent directement à la loge de la station Angrignon.»

Les changeurs qui géraient seulement la vente de titres dans leur cabine seront ainsi formés pour pouvoir répondre à ces nouvelles demandes.

Alors que les centres sont fermés les fins de semaine par exemple, les espaces clients sont ouverts sept jours sur sept, aux mêmes horaires que les stations.

À venir

Les stations St-Michel et Henri-Bourassa, ainsi que le Terminus STM Fairview Pointe-Claire auront leurs espaces clients d’ici le mois de novembre. Les centres situés aux stations Honoré-Beaugrand, Côte-Vertu, Lionel-Groulx et Berri-UQAM offriront les mêmes services d’ici la fin de l’année et seront ainsi ouverts plus longtemps.

Au total, 15 stations subiront ce changement, Angrignon étant la 9e.

Au courant de l’année 2019, les 53 autres stations du réseau offriront toutes la possibilité de remplacer des cartes opus sans photo, si perdues ou volées, directement à la loge.