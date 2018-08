La parole aux candidats dans Marguerite-Bourgeoys: leurs priorités

Chaque semaine, Le Messager LaSalle invite les candidats au poste de député provincial dans Marguerite-Bourgeoys à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle, aucune faute d’orthographe n’a été corrigée. Leur participation n’est pas obligatoire.

La première question posée est: quels sont les trois points à améliorer dans Marguerite-Bourgeoys ?

Hélène David – Parti libéral du Québec

La Circonscription de Marguerite Bourgeoys bénéficie de la proximité d’infrastructures routières, tels des ponts, autoroutes et aéroports. Ainsi, bien que les zones industrielles et commerciales soient bien desservies, les déplacements en zone résidentielle s’avèrent difficiles. Il serait donc important de travailler, en collaboration avec les instances locales, afin de corriger la situation et de s’assurer que les citoyens aient un transport collectif à la hauteur de leurs attentes.

Le parc de logements sociaux est plutôt faible et il conviendrait d’augmenter leur nombre afin d’en améliorer leur accès pour les plus démuni.e.s.

Il est également important de s’assurer que les personnes âgées de Lasalle aient accès à des soins de qualité et adaptés à leurs capacités financières, notamment en augmentant le nombre de places disponibles en CHSLD.

Jeannot Desbiens – Parti québécois

Mes 3 priorités pour Marguerite Bourgeois sont sans surprise la Santé, les Écoles et CPE.

Ces secteurs furent grandement malmené par les coupures. Je veux m’assurer que mes citoyens soient en mesure de recevoir les services qu’ils ont droit au moment ou ils en ont besoin.

Pour ce faire il n’y a pas de meilleur programme que celui proposer par le parti Québécois.

Pour désengorger nos hôpitaux et CHSLD les soins a domicile feront en sorte que nos ainées aient une meilleur qualité de vie. Permettre aussi à nos infirmière de souffler en augmentant le personnel et en leur donnant plus de latitude au niveau des soins a prodiguer.

Nos écoliers ont un grand besoin de locaux adéquat et non ceux usurpé de leur fonction pour en faire des locaux par manque d’espace. Il faut rénover, agrandie et construire pour leur fournir des endroits ou il fait bon étudier.

Smail Louardiane – Parti vert du Québec

Les logements : Plus de logements sociaux. Des logements à prix abordables. Des logements salubres. Des logements moins énergivores ou écoénergétiques.

– Les transports : Une densification des transports en commun. Des prix de passe plus abordables, voire la gratuité pour les plus démunis. Multiplier le nombre d’aires de stationnement gratuites. Favoriser la diversification des modes de transport. Sécuriser les voies cyclables et augmenter le nombre de voies pour les transports actifs.

– L’entraide : Donner aux organismes plus de moyens financiers pour qu’ils puissent aider un maximum de personnes dans le besoin. Encourager et soutenir les initiatives à caractère écologique (actions, éducation et sensibilisation).

Vicky Michaud – Coalition avenir Québec

La CAQ a élaboré multiples propositions en éducation, aide aux aînés et transport. En plus de miser sur la prématernelle à 4 ans, l’amélioration des services au primaire et plus d’activité physique au secondaire, je vise la reconnaissance des acquis de nos citoyens.

L’amélioration des soins à notre population et un meilleur soutien aux proches aidants sont essentiels. Une meilleure prévision des travaux et l’augmentation de l’offre de transport collectif faciliterait les déplacements.

The CAQ has developed proposals in education, aid to our seniors and transport. While offering pre-kindergarten to kids age 4, improving services in grade school and physical activity at the secondary level, I want to focus on the recognition of our citizen’s qualifications.

Improving the provision of care to our population and offering more help to natural caregivers is essential. Finally, the better planning of roadwork and an increase in public transit would improve travel times.

Jean-François Racine – Citoyens au pouvoir du Québec

Mettre en branche des solutions pour prévenir le déclin du revenu moyen des ménages de la circonscription.

Accessibilité de la circonscription, t’en au niveau du transport en commun que pour l’automobile et le vélo

En collaboration avec le député fédéral (qui veut aussi se battre pour la cause) , faire respecter les lois d’une réserve faunique protégé en interdisant les embarcations à moteur dans le secteur parc des rapides.

Camille St-Laurent – Québec solidaire

1. Lutte à la pauvreté :Avoir davantage de ressources et de soutiens pour les familles à faible revenu, car plusieurs enfants ne peuvent se procurer le matériel scolaire requis. De plus, il devrait y avoir un meilleur accès aux logements sociaux pour pouvoir se loger à un prix raisonnable.

2. Inclusion des personnes immigrantes : Certains citoyens de la circonscription m’ont fait part du manque de cohésion sociale. De ce fait, il devrait y avoir une mixité de la population, afin de favoriser la cohabitation interculturelle. De même qu’on devrait bonifier les services d’accueil, de francisation et d’intégration.

3.L’accès à des commerces de proximité :Afin d’accroître l’économie de Marguerite-Bourgeoys et de valoriser les commerçants locaux, il devrait y avoir plus d’artères commerciales, comme l’avenue Dollard. Nous proposons d’offrir davantage de soutiens aux commerces locaux. De ce fait, cela en ferait bénéficier les personnes âgées, ainsi que toute la population.