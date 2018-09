Création de la Jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec

En chiffres

Selon le dernier portrait statistique du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), le revenu moyen des Québécois d’origine congolaise est de 26 838$ et leur revenu médian est de 22 529$. Des montants nettement moins élevés que ceux de l’ensemble de la population qui s’établissent respectivement à 36 352$ et à 28 099$.La population présente toutefois un profil très scolarisé. En effet, 40,4% des personnes de cette communauté n’ont pas dépassé le diplôme d’études secondaires comparativement à 43,9% de l’ensemble de la population. Le quart, soit 25,2% détient un grade universitaire contre 18,6% pour l’ensemble de la population.